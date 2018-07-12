



Удивительную расторопность проявили коммунальщики после опубликованного накануне на «Высоте 102» материала «Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников». В настоящее время мусорный контейнер, расположенный перед фасадами жилых домов в Ворошиловском районе и практически всегда заполненный доверху отходами, полностью очищен вместе с прилегающей территорией.

Как заявили информагентству в мэрии, эта «точка» будет взята на особый контроль, а ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» в случае невыполнения своих обязанностей будет наказана.

Что же касается переноса контейнера в другое место, что называется, подальше от тысяч глаз людских, то в администрации выразили опасение, что отходы люди будут все равно здесь складировать, и вот тогда получится настоящая антисанитария. «Администрация менее всего заинтересована в этом и делает все возможное, чтобы улицы и дворы в городе становились чище, - заявили в пресс-службе. – Но и наши граждане должны более бережно относиться к территориям, на которых они живут».

По словам самих жильцов многоэтажек, пассажиров трамвая, которые ежедневно идут к остановке «Моздокская», читателей информагенства, рядом есть специальное место для мусорных баков, которое сохранилось еще с советских времен. «Но, видимо, туда проблемно запихивать большой контейнер, не говоря о том, что неохота заезжать. Почему бы не поставить в то специальное каменное сооружение с мозаикой, которое сейчас пустует, один контейнер?», - спрашивают они. Вместе с тем они также признали, что люди должны быть более ответственными и не бросать мусор где попало. Тогда и проблем с чистотой будет гораздо меньше.



