В Волгоградской области придумывают новые способы «борьбы» с долгами

Общество 11.07.2018 12:49
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11.07.2018 12:49
Жительница Волжского, задолжавшая 40 тысяч рублей, предъявила судебным приставам чек на 40 рублей и с невозмутимым видом утверждала, что долг она оплатила давно и требовала окончить исполнительное производство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, судебный пристав-исполнитель квитанцию не принял, объяснив это тем, что предъявленный документ не является подтверждением полного погашения задолженности, и что женщина ошиблась с нулями. Несмотря на эту курьезную и даже анекдотическую ситуацию, придуманную волжанкой, долг ей все-таки погасить придется.
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