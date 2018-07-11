ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса

Экономика 11.07.2018 11:56 Реклама
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11.07.2018 11:56
ВТБ запускает новую акцию «Залоговые каникулы» с упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения для малого бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь кредитование высококачественных заемщиков возможно при наличии ликвидного залога, составляющего 50% от суммы кредита.
Таким образом, клиенты банка могут получить еще большую сумму кредита при том же залоговом обеспечении. Кредитные средства предоставляются на развитие текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов, включая рефинансирование кредитов на эти цели.
Руководитель департамента малого бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин отметил: «Наш пилотный проект позволяет клиентам сегмента малого бизнеса получить дополнительный объем финансирования под залог имеющихся у компании активов и таким образом реализовать еще большее количество запланированных проектов. Уверен, что улучшенные благодаря «залоговым каникулам» условия сотрудничества, позволят нам поддерживать прочные партнерские отношения с клиентами. В рамках акции мы планируем приток клиентов в банк и дополнительный объем продаж не менее 2 млрд рублей».
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