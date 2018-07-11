В Волгоградской гордуме назвали "любимчиков" губернатора





Сегодня на последнем заседании Волгоградской гордумы пятого созыва семеро народных избранников были награждены почетными грамотами главы Волгоградской области. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", награды самым активным депутатам за развитие парламентаризма, вклад в развитие региона после завершения заседания вручил заместитель губернатора Александр Блошкин. Почетных грамот были удостоены Андрей Косолапов, Андрей Гимбатов, Алексей Зверев, Ирина Карева, Елена Мелихова, Наталья Трубина и Ирина Фомина. Финальным аккордом заседания можно назвать выступление главы города Андрея Косолапова. Он прочитал стих Евгения Евтушенко, где есть такие строки: "Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым - но не красть, конечно, если так возможно". На память депутатам гордумы Волгограда пятого созыва останется коллективное фото на память, а также воспоминания о банкете, который пройдет сегодня в кафе "Маруся". "Конечно же, за свой счет", - отметил глава Волгограда Андрей Косолапов.

Напомним, выборы депутатов гордумы нового созыва пройдут 9 сентября 2018 года.