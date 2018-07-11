Политика 11.07.2018 10:24
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11.07.2018 10:24
Беспрецедентно коротким было последнее заседание Волгоградской городской думы пятого созыва. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", три десятка вопросов народные депутаты по предложению Андрея Косолапова решили принять пакетом. Глава города объяснил это тем, что все проекты проработаны, поправки приняты профильными комитетами, а отчеты глав города и администрации есть в электронном виде. На отдельное голосование депутаты решили вынести лишь вопросы о внесении поправок в бюджет города и думский регламент.
Отметим, что в данном составе сегодня депутаты собрались в последний раз, однако аншлага в зале не наблюдается. До кворума не хватало одного депутата, но к началу заседания ситуация была спасена - 32 из 47 народных избранников все же пришли на финальное заседание городской думы. Перед началось заседания в депутатских рядах наблюдалось некоторое волнение и возбуждение - народные избранники тепло приветствовали друг друга, обнимались и даже целовались. Напомним, что многие из них, возможно, сегодня сели в депутатское кресло в последний раз. Напомним, выборы гордумы нового созыва пройдут 9 сентября этого года. В новом созыве будет только 36 депутатов. Этап выдвижения кандидатов завершается уже завтра, 12 июля.
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