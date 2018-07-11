В Волжском собирают подписи против повышения пенсионного возраста

В Волжском стартовал сбор подписей против инициированного правительством РФ проекта закона "О повышении пенсионного возраста...", поднятия цен на моторное топливо и увеличения НДС на 2%. Волжские коммунисты и комсомольцы выйдут на улицы в местах проведения согласованных пикетирований уже в ближайшую субботу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского комитета КПРФ.

Коммунисты планируют провести несколько акций протеста в наиболее оживленных местах.

Напомним, ранее одиночные пикеты провели коммунисты Кировского и Центрального районов Волгограда около остановок общественного транспорта. «Помоги государству – умри до пенсии», «Пенсии депутатов – народу», - гласили надписи на плакатах активистов КПРФ.







