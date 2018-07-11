Около 40 человек эвакуировали ночью из общежития на юге Волгограда

Происшествия 11.07.2018 08:20
2085 4
11.07.2018 08:20
Сегодня ночью вспыхнул пожар в общежитии в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в девятиэтажном здании на улице Сологубова на нижней Сарепте поступил на пульт дежурного около 23:30.
Прибывшие на месте расчёты пожарно-спасательных №6 и 7 увидели, что огонь охватил комнату на восьмом этаже. Там на площади около 5 квадратных метров горели домашние вещи. Около полуночи огонь потушили. К счастью при пожаре никто не пострадал, однако огнеборцам пришлось эвакуировать из здания около четырех десятков человек.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 09:34
43532 65
12.06.2018 01:51
13252 0
Бросок не засчитан: житель Волгоградской области пытался доставить заключенным телефоны и спиртное10.07.2018 10:32
Происшествия 10.07.2018 10:32
3361 2 Обсудить
В Волжском после пожара на стадионе посчитают убытки09.07.2018 15:36
Происшествия 09.07.2018 15:36
2852 0 Обсудить
В Волгограде ювелирному разбойнику из Ростова грозит до 25 лет тюрьмы09.07.2018 14:31
Происшествия 09.07.2018 14:31
1360 2 Обсудить
В Волгоградской области у бывшего замначальника колонии арестована часть квартиры за мошенничество09.07.2018 13:40
Происшествия 09.07.2018 13:40
1351 2 Обсудить
В Волжском Волгоградской области загорелся спортзал на стадионе Логинова08.07.2018 18:33
Происшествия 08.07.2018 18:33
11205 0 Обсудить
В Волгограде загорелся заброшенный военный объект08.07.2018 16:45
Происшествия 08.07.2018 16:45
3750 0 Обсудить
В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью малыш шагнул из окна второго этажа08.07.2018 10:56
Происшествия 08.07.2018 10:56
6025 0 Обсудить
На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся авто06.07.2018 15:09
Происшествия 06.07.2018 15:09
6688 2 Обсудить
“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьник06.07.2018 14:21
Происшествия 06.07.2018 14:21
3855 2 Обсудить
Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптере06.07.2018 12:49
Происшествия 06.07.2018 12:49
3710 2 Обсудить
В Волгограде остановились скоростные трамваи06.07.2018 08:40
Происшествия 06.07.2018 08:40
4767 8 Обсудить
В Волгоградской области ищут мужчину со шрамом05.07.2018 13:14
Происшествия 05.07.2018 13:14
4094 2 Обсудить
В центре Волгограда в грузовике задымился мусор05.07.2018 12:52
Происшествия 05.07.2018 12:52
823 0 Обсудить
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом04.07.2018 09:07
Происшествия 04.07.2018 09:07
7674 8 Обсудить
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка04.07.2018 09:02
Происшествия 04.07.2018 09:02
3675 4 Обсудить
Реклама