Около 40 человек эвакуировали ночью из общежития на юге Волгограда









Сегодня ночью вспыхнул пожар в общежитии в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в девятиэтажном здании на улице Сологубова на нижней Сарепте поступил на пульт дежурного около 23:30.

Прибывшие на месте расчёты пожарно-спасательных №6 и 7 увидели, что огонь охватил комнату на восьмом этаже. Там на площади около 5 квадратных метров горели домашние вещи. Около полуночи огонь потушили. К счастью при пожаре никто не пострадал, однако огнеборцам пришлось эвакуировать из здания около четырех десятков человек.