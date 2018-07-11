Происшествия

Около 40 человек эвакуировали ночью из общежития на юге Волгограда

Происшествия 11.07.2018 08:20
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11.07.2018 08:20



Сегодня ночью вспыхнул пожар в общежитии в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о  возгорании в девятиэтажном здании на улице Сологубова на нижней Сарепте поступил на пульт дежурного около 23:30.
Прибывшие на месте расчёты пожарно-спасательных №6 и 7 увидели, что огонь охватил комнату на восьмом этаже. Там на площади около 5 квадратных метров горели домашние вещи. Около полуночи огонь потушили. К счастью при пожаре никто не пострадал, однако огнеборцам пришлось эвакуировать из здания около четырех десятков человек.

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