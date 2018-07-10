Экономика

В Волгоградской области за полгода собрали почти 93 млрд рублей налогов

Экономика 10.07.2018 21:29
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10.07.2018 21:29



Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области (с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, в том числе администрируемых на федеральном уровне), составил за январь-июнь этого года 92,8 млрд. рублей - на 42,6% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в УФНС России по региону.
В доходы федерального бюджета перечислено 36,5 млрд. рублей или 39,3% от общего объема поступлений при росте по сравнению с прошлогодним показателем в 2,8 раза. В консолидированный бюджет области за полгода перечислено 30,9 млрд. рублей, что на 10,4% превышает итоги января-июня 2017-го. Налоговые поступления сформированы в основном за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, платежей за пользование природными ресурсами (нефть), налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, налога на имущество организаций.

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