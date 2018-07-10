Экономика 10.07.2018 21:29
279 0
10.07.2018 21:29
Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области (с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, в том числе администрируемых на федеральном уровне), составил за январь-июнь этого года 92,8 млрд. рублей - на 42,6% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в УФНС России по региону.
В доходы федерального бюджета перечислено 36,5 млрд. рублей или 39,3% от общего объема поступлений при росте по сравнению с прошлогодним показателем в 2,8 раза. В консолидированный бюджет области за полгода перечислено 30,9 млрд. рублей, что на 10,4% превышает итоги января-июня 2017-го. Налоговые поступления сформированы в основном за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, платежей за пользование природными ресурсами (нефть), налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, налога на имущество организаций.
Реклама
Популярное по теме
04.07.2018 16:59
5854 10
04.07.2018 14:58
3838 6
23.06.2018 12:10
2753 10
«Промсвязьбанк» за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнеса10.07.2018 17:31
Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергию10.07.2018 15:16
В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд области10.07.2018 14:01
Волгоградский алюминиевый завод готовится к запуску новых производственных мощностей10.07.2018 11:42
ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»09.07.2018 17:24
5000 «бездомных» сирот будет проживать в Волгоградской области к 2020 году09.07.2018 05:39
КСП Волгоградской области отвела недолгий срок комитету ЧМ-201808.07.2018 06:02
В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошки07.07.2018 14:32
Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»06.07.2018 11:20
ВТБ: на ЧМ-2018 в Волгограде болельщики потратили 64 млн рублей05.07.2018 15:01
В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за засухи05.07.2018 15:00
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрам04.07.2018 16:59
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублей04.07.2018 14:58
Волгоградский алюминиевый завод стал победителем отраслевого конкурса03.07.2018 16:09
Волгоградцы оценят новый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ03.07.2018 11:02
Реклама