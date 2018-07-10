Общество

В Волгограде в период ЧМ улица Советская "ощетинилась" десятками люков

Общество 10.07.2018 16:03
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10.07.2018 16:03



Сразу после завершения чемпионата мира по футболу и демонтажа на Центральной набережной площадки фестиваля болельщиков FIFA, в Волгограде возобновится ремонт улицы Советской. Пока же, так и не отремонтированная до конца дорога "ощетинилась" десятками люков технологических колодцев. После окончания фрезерования эти коммунальные объекты были подняты до уровня будущего верхнего слоя асфальтобетона и теперь устрашающе торчат. Между колодцами приходится лавировать и автомобилистам, и пешеходам. Нижний выравнивающий слой асфальтобетона здесь начали укладывать еще весной. «После окончания всех дорожно-строительных работ на улице Советской специалисты проведут благоустройство прилегающей территории. Обновленная дорога станет одной из ключевых в Волгограде на период проведения чемпионата мира по футболу. Именно по ул. Советской тысячи волгоградцев и гостей города смогут добраться до верхней террасы Центральной набережной, где в июне пройдет Фестиваль болельщиков FIFA», - заявляла  администрация города еще 18 апреля. Как сегодня выглядят некоторые участки Советской - в видеоматериале ИА «Высота 102».

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