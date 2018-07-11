Энергетики записали Волгоградскую область в лидеры-должники

Экономика 11.07.2018 08:06
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11.07.2018 08:06
В структуре дебиторской задолженности наибольшую долю имеют долги гарантирующих поставщиков в регионах (45,1%), территориальных сетевых организаций (34,3%), прямых потребителей (15,7%). Среди регионов ответственности компании «лидирует» Волгоградская область – 61,2% от суммы долга. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба группы компаний Россети.
С января по июнь 2018 года с недобросовестных контрагентов было взыскано 457,7 млн рублей дебиторской задолженности. Удовлетворено судами с начала года более 120 исков на 1,6 млрд рублей. На рассмотрении судов различных инстанций сейчас находятся 208 исков на 9 млрд рублей.
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