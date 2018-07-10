Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергию





Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальную услугу электроснабжения, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Уведомления о долге получат почти 100 тыс. жителей региона.

Напомним, формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании, начиная с первого месяца неоплаты. Для добросовестного потребителя – это хороший повод выяснить, что не так с оплатой, оперативно погасить задолженность, не допуская начисления пеней, размер которых растет с течением времени.

Для тех, кто знает о своей задолженности, но не находит средств на ее погашение, желтая квитанция – напоминание, что долговой вопрос можно урегулировать в досудебном порядке. Когда будет получена судебное решение или приказ, погашение долга придется производить с учетом судебных издержек.

И уж тем более, не избежать неприятностей и финансовых затрат, если в дело вступят судебные приставы. В настоящее время согласно законодательству для взыскания судебных издержек применяется целый спектр мер: от арестов банковских счетов и карт до запрета на сделки с недвижимостью, изъятия имущества и продажа его на торгах. При этом взимается исполнительский сбор.

В среднем по итогам кампаний с выпуском долговых платежных документов в текущем 2018 году потребители погасили уже свыше 40 млн. руб. просроченной задолженности, без учета пеней.

«ПАО «Волгоградэнергосбыт» благодарит всех добросовестных потребителей, и призывает не копить долг, – отмечает пресс-служба, – Платежная дисциплина – сегодня самое главное условие обеспечения надежной работы энергосистемы и уютного проживания каждого жителя нашей области».

В случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной данной квитанцией, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату потребленной электроэнергии). Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru также доступны данные по истории оплат, выставленных счетов, состоянию лицевого счета онлайн, в том числе долгов и пеней.



