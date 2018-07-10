Общество

На главу жилинспекции Волгограда завели дело за неучтенные проверки

Общество 10.07.2018 14:34
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10.07.2018 14:34


Волгоградская прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении в отношении руководителя жилищной инспекции Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для этого стали нарушения, допущенные органом контроля. Так, при проведении проверок сведения об их результатах должны вноситься в единый реестр не позднее чем через 10 рабочих дней после их проведения. Но жилинспекция не внесла в реестр результаты 73 проверок. Помимо этого, внесенная в реестр информация о еще восьми внеплановых выездных проверках была неполной. 
Сейчас выявленные нарушения устранены.

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