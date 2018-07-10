Общество 10.07.2018 14:40
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10.07.2018 14:40
Еще один вспомогательный автобусный маршрут в Волгограде теперь оборудован системой безналичной оплаты проезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, вслед за микроавтобусами №31к проездные «Волна», а также банковский пластик, теперь принимаются на маршруте №4, соединяющем жд-вокзал с жд-больницей, расположенной в Ворошиловском районе. Пока валидаторы установлены в пяти из 18 маршруток, курсирующих по данному направлению. К осени, когда начнется учебный год и пассажирский трафик возрастет, безналом можно будет расплатиться уже в 10 автобусах. За последний месяц количество подвижного состава на «четверке» увеличилось более чем на треть, за счет чего интервал движения сократился до 5 минут в будни и примерно до 10 минут в выходные.
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