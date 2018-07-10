В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд области

Экономика 10.07.2018 14:01
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10.07.2018 14:01
Жилищный фонд в Волгоградской области на конец 2017 года составил 60,5 млн кв. метров общей площади. В том числе в городской местности - 47,3 млн кв. метров, что составляет 78% общей площади; в сельской местности - 13,2 млн. кв. метров - это 22% общей площади.
Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении статистики по области, по сравнению с 2016 годом площадь жилищного фонда в 2017 году увеличилась на 0,5 млн кв. метров. При этом в частной собственности находится почти 95% жилищного фонда.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Волгоградской области, составила 24 кв. метра. В позапрошлом году эта цифра составляла 23,7 кв. метра. Удельный вес площади комплексно благоустроенного жилья, то есть оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами составляет 69,5%. В 2016-ом – 69,1%.
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