Суд в Волгограде оправдал обвиняемого в убийстве пенсионерки

Расследования 10.07.2018 12:26
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10.07.2018 12:26
Сегодня Волгоградский областной суд оправдал обвиняемого в убийстве жителя Котельниково Игоря Меркулова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе суда, областная инстанция подтвердила решение Котельниковского районного суда.
По версии следствия, в феврале прошлого года Меркулов пришел домой к своей знакомой, чтобы занять у нее денег. Вспыхнул конфликт, во время которого подсудимый взял кухонный нож и дважды ударил им женщину в шею и дважды в голову. От полученных ран пожилая женщина скончалась на месте. Во время следствия Меркулов признался в совершении преступления.
Однако на суде он отказался от своего признания и заявил, что сделал его под давлением сотрудников правоохранительных органов. Суд установил, что основанием для задержания Меркулова стало его признание и показания несовершеннолетних свидетелей, которые заявляли, что видели как Меркулов в день убийства приходил в дом пожилой женщины. Психологическая экспертиза показала, что “в речевом поведении Меркулова при даче признательных показаний имелись признаки конструирования ложных сообщений и скрываемых обстоятельств”. Суд также отметил, что его показания на протяжении следствия менялись. А показания данные им в суде, где он заявил о непричастности к совершению убийства, последовательны и логичны. Свидетели, показавшие, что Меркулов в день убийства заходил в дом женщины, в суде также не подтвердили ранее данные показания. Они рассказали, что не говорили о том, что видели именно Меркулова.
Проведенные биологические экспертизы тоже не подтвердили причастность Меркулова к убийству. Учитывая все это суд оправдал мужчину.
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