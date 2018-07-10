Общество

Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновников

Общество 10.07.2018 16:33
673 5
10.07.2018 16:33

«Благоухает» по-прежнему мусорная свалка перед жилыми домами в Ворошиловском районе. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации почти месяц назад в материале «Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили «сюрприз» - помойку под окнами». 
«Судя по всему, ни наши обращения - собственников квартир, - ни горожан, которые ежедневно видят мусорную свалку буквально в нескольких метрах от трамвайной остановки «Моздокская», - управляющую компанию Ворошиловского района не волнует, - заявили волгоградцы. – Более того, нет никакой реакции и от чиновников Ворошиловского района, которые, видимо, также считают нормальным явлением установку мусорного контейнера в центре площадки».
По словам граждан, мусора здесь меньше не становится, вонь разносится по всему кварталу и достает даже до окон общественного транспорта. «Мы сфотографировали мусоровозку, которая приезжает за отходами. Контейнер освободила, а то, что просыпалось из кузова, - так и осталось лежать на земле. Вот такая картина после визита», - делятся ворошиловцы. 
По их словам, эта территория давно нуждается в благоустройстве, но вместо наведения порядка здесь – сплошная антисанитария. Мало того, - говорят они, - что с ужасом ждут каждую осень и зиму, так как с дождями и снегом тут вообще стоит непролазная грязь, а теперь ко всем этим «радостям» прибавилась и мусорка. По словам граждан, если власть района не может разобраться с ООО «Управляющая компания Ворошиловского района», то зачем вообще такая власть? Они предложили перенести мусорный контейнер с этой территории и поставить их под окнами сотрудников управляющей организации и чиновников. «Чтобы они также ежедневно наслаждались жизнью», - заключили жители Волгограда. 


Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
10.06.2018 19:33
23667 0
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Don't worry: Волгоградские врачи к ЧМ-2018 заговорили на английском
11.06.2018 03:36
12515 9
Общество
10.07.2018 16:03
Общество 10.07.2018 16:03
3446 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 15:53
Общество 10.07.2018 15:53
2564 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 14:40
Общество 10.07.2018 14:40
1997 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 14:34
Общество 10.07.2018 14:34
1707 10 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 11:58
Общество 10.07.2018 11:58
7611 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 11:06
Общество 10.07.2018 11:06
895 1 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2018 10:50
Общество 10.07.2018 10:50
2851 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 16:20
Общество 09.07.2018 16:20
2653 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 16:12
Общество 09.07.2018 16:12
1437 1 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 15:11
Общество 09.07.2018 15:11
3380 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 14:48
Общество 09.07.2018 14:48
4619 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 12:33
Общество 09.07.2018 12:33
10111 4 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 12:09
Общество 09.07.2018 12:09
4301 10 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 12:08
Общество 09.07.2018 12:08
5624 4 Обсудить

0
Далее
Общество
09.07.2018 11:50
Общество 09.07.2018 11:50
6101 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:31
«Промсвязьбанк» за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнесаСмотреть фотографии
16:33
Доска позора: в Волгограде жители предложили перенести помойку под окна домов чиновниковСмотреть фотографии
16:26
«Ростелеком» наблюдал за ЕГЭ 2,5 млн часовСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде в период ЧМ улица Советская "ощетинилась" десятками люков Cмотреть видео
15:54
Сроки вывоза свалки из Кировского района Волгограда затянулисьСмотреть фотографии
15:53
«Народные контролеры» во главе с Анной Кувычко выявили 50 тысяч нарушений в сфере торговли Смотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергиюСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде маршрутки плавно переходят на безналичную систему оплаты проездаСмотреть фотографии
14:34
На главу жилинспекции Волгограда завели дело за неучтенные проверкиСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд областиСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещейСмотреть фотографии
12:26
Суд в Волгограде оправдал обвиняемого в убийстве пенсионеркиСмотреть фотографии
11:58
О масштабных планах по жилой застройке Дзержинского района Волгограда доложат на слушанияхСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области менеджер фирмы добыл песка на уголовное делоСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский алюминиевый завод готовится к запуску новых производственных мощностейСмотреть фотографии
11:09
Эксперты: В Волгоградской области уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу Смотреть фотографии
10:50
В судейском сообществе Волгоградской области пополнениеСмотреть фотографии
10:48
Желающих стать главой Волгограда приглашают на собеседование Смотреть фотографии
10:32
Бросок не засчитан: житель Волгоградской области пытался доставить заключенным телефоны и спиртноеСмотреть фотографии
09:23
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителейСмотреть фотографии
07:19
Житель Волгограда отправится на год в колонию за оплату мяса фальшивыми деньгамиСмотреть фотографии
06:28
На Астраханскую область надвигается крымская лихорадкаСмотреть фотографии
05:33
КПРФ выдвинула в Волгоградскую гордуму застройщика со скандальной репутациейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде застройщик - «беспредельщик» подозрительно легко уходит от ответственности Cмотреть видео
16:55
Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в автобусе №20 ветерану войны отказали в бесплатном проездеСмотреть фотографии
15:36
В Волжском после пожара на стадионе посчитают убыткиСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде вернули к жизни собаку со снятым скальпомСмотреть фотографии
14:48
Похвальный лист: В Волгоградской области супруги Ковалевич спасли от разлуки семерых детей из чужой семьиСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде экс-следователь получил 14 месяцев колонии за “отказ” от уголовного делаСмотреть фотографии
Реклама
 