«Судя по всему, ни наши обращения - собственников квартир, - ни горожан, которые ежедневно видят мусорную свалку буквально в нескольких метрах от трамвайной остановки «Моздокская», - управляющую компанию Ворошиловского района не волнует, - заявили волгоградцы. – Более того, нет никакой реакции и от чиновников Ворошиловского района, которые, видимо, также считают нормальным явлением установку мусорного контейнера в центре площадки».

По словам граждан, мусора здесь меньше не становится, вонь разносится по всему кварталу и достает даже до окон общественного транспорта. «Мы сфотографировали мусоровозку, которая приезжает за отходами. Контейнер освободила, а то, что просыпалось из кузова, - так и осталось лежать на земле. Вот такая картина после визита», - делятся ворошиловцы.

По их словам, эта территория давно нуждается в благоустройстве, но вместо наведения порядка здесь – сплошная антисанитария. Мало того, - говорят они, - что с ужасом ждут каждую осень и зиму, так как с дождями и снегом тут вообще стоит непролазная грязь, а теперь ко всем этим «радостям» прибавилась и мусорка. По словам граждан, если власть района не может разобраться с ООО «Управляющая компания Ворошиловского района», то зачем вообще такая власть? Они предложили перенести мусорный контейнер с этой территории и поставить их под окнами сотрудников управляющей организации и чиновников. «Чтобы они также ежедневно наслаждались жизнью», - заключили жители Волгограда.









Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



