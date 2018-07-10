Общество 10.07.2018 16:33
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10.07.2018 16:33
«Благоухает» по-прежнему мусорная свалка перед жилыми домами в Ворошиловском районе. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации почти месяц назад в материале «Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили «сюрприз» - помойку под окнами».
«Судя по всему, ни наши обращения - собственников квартир, - ни горожан, которые ежедневно видят мусорную свалку буквально в нескольких метрах от трамвайной остановки «Моздокская», - управляющую компанию Ворошиловского района не волнует, - заявили волгоградцы. – Более того, нет никакой реакции и от чиновников Ворошиловского района, которые, видимо, также считают нормальным явлением установку мусорного контейнера в центре площадки».
По словам граждан, мусора здесь меньше не становится, вонь разносится по всему кварталу и достает даже до окон общественного транспорта. «Мы сфотографировали мусоровозку, которая приезжает за отходами. Контейнер освободила, а то, что просыпалось из кузова, - так и осталось лежать на земле. Вот такая картина после визита», - делятся ворошиловцы.
По их словам, эта территория давно нуждается в благоустройстве, но вместо наведения порядка здесь – сплошная антисанитария. Мало того, - говорят они, - что с ужасом ждут каждую осень и зиму, так как с дождями и снегом тут вообще стоит непролазная грязь, а теперь ко всем этим «радостям» прибавилась и мусорка. По словам граждан, если власть района не может разобраться с ООО «Управляющая компания Ворошиловского района», то зачем вообще такая власть? Они предложили перенести мусорный контейнер с этой территории и поставить их под окнами сотрудников управляющей организации и чиновников. «Чтобы они также ежедневно наслаждались жизнью», - заключили жители Волгограда.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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