В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещей

Здравоохранение 10.07.2018 12:46
870 0
10.07.2018 12:46
2585 человека, из них 932 - дети до 14-ти лет обратились в медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство также опубликовало данные о случаях заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. По состоянию на сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано 8 случаев заболевания КГЛ. Пострадавшие – жители Котельниковского, (3 случая), Суровикинского (3 случая), Октябрьского (1 случай), Светлоярского (1 случай) районов. Во всех случаях заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Волгограда, находившегося на даче в Среднеахтубинском районе.
Фото rospotrebnadzor.ru
Реклама
Популярное по теме
17.06.2018 10:01
11248 4
19.06.2018 16:06
5338 11
21.06.2018 13:16
4533 12
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лаборатории06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6017 18 Обсудить
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской области03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
5990 11 Обсудить
В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиков29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4447 2 Обсудить
В Волгоградской области онкобольному врачи не выписывали рецепты на лекарства25.06.2018 16:32
Здравоохранение 25.06.2018 16:32
3854 2 Обсудить
Медучреждения Волгоградской области задолжали за лекарства25.06.2018 05:59
Здравоохранение 25.06.2018 05:59
4956 7 Обсудить
Травмированного в ДТП английского болельщика вывезли из Волгограда спецбортом24.06.2018 12:59
Здравоохранение 24.06.2018 12:59
10192 0 Обсудить
Гражданин Исландии поблагодарил кардиологов Волгограда за помощь и внимание24.06.2018 10:10
Здравоохранение 24.06.2018 10:10
3307 0 Обсудить
Прооперированный в Волгограде болельщик из Исландии покинул реанимацию22.06.2018 14:12
Здравоохранение 22.06.2018 14:12
4175 8 Обсудить
После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии21.06.2018 13:16
Здравоохранение 21.06.2018 13:16
8082 12 Обсудить
В Волгограде кардиохирурги спасают болельщика из Исландии21.06.2018 11:15
Здравоохранение 21.06.2018 11:15
8739 18 Обсудить
В Волгограде болельщик сборной Исландии госпитализирован с подозрением на инфаркт21.06.2018 10:43
Здравоохранение 21.06.2018 10:43
1461 3 Обсудить
Травмированного в аварии болельщика из Англии спасли очевидцы ДТП в Волгоградской области19.06.2018 16:06
Здравоохранение 19.06.2018 16:06
9328 11 Обсудить
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье17.06.2018 10:01
Здравоохранение 17.06.2018 10:01
13152 4 Обсудить
Стоматологи Волгограда дарят пациентам здоровье и красоту17.06.2018 08:35
Здравоохранение 17.06.2018 08:35
2962 0 Обсудить
Волгоградские эпидемиологи помогут Въетнаму в борьбе с тропической лихорадкой16.06.2018 11:15
Здравоохранение 16.06.2018 11:15
2019 0 Обсудить
Реклама