Здравоохранение

В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещей

Здравоохранение 10.07.2018 12:46
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10.07.2018 12:46



2585 человека, из них 932 - дети до 14-ти лет обратились в медицинские организации Волгоградской области по поводу присасывания клещей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство также опубликовало данные о случаях заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. По состоянию на сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано 8 случаев заболевания КГЛ. Пострадавшие – жители Котельниковского, (3 случая), Суровикинского (3 случая), Октябрьского (1 случай), Светлоярского (1 случай) районов. Во всех случаях заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Волгограда, находившегося на даче в Среднеахтубинском районе.
Фото rospotrebnadzor.ru

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