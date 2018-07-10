Расследования

В Волгоградской области менеджер фирмы добыл песка на уголовное дело

Расследования 10.07.2018 11:55
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10.07.2018 11:55


Возбуждено уголовное дело в отношении менеджера фирмы, занимающейся разработкой песчаного карьера в Дубовском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя регионального управления СУ СК России Наталия Куницкая, мужчину подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
По данным следствия, фирма разрабатывала карьер на отведенном ей участке на территории Песковатского сельского поселения. Однако для добычи песка был снят плодородный слой почвы на соседнем участке, земли которого относятся к категории сельскохозяйственного назначения. Его площадь превышает три гектара.
Как утверждают в региональном СУ СКР, ответственным за соблюдение природоохранного законодательства при производстве работ был менеджер подрядной организации. Однако он своей вины не признает и утверждает, что сейчас фирма готовит необходимые разрешительные документы для добычи песка на этом участке. Следователи продолжают расследовать уголовное дело и выясняют все обстоятельства случившегося. Отметим, что основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной прокуратурой района. 

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