Федеральные новости

Посетивший Москву сенатор Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией‍

Федеральные новости 10.07.2018 12:05
987 4
10.07.2018 12:05



МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди заявил после недавнего визита в Россию, что президента Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также состоялась встреча с российскими парламентариями.
"В России нет политической философии. Это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина ", — заявил Кеннеди журналистам.
"Путину нельзя доверять. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, — попытаться сдерживать его", — сказал сенатор. При этом Лаврова он назвал "задирой".
Сенатор также заявил, что не ожидает дипломатического прорыва от встречи Путина и президента США Дональда Трампа.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в Волгограде
26.06.2018 09:19
11843 0
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ
22.06.2018 09:26
2117 6
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия
25.06.2018 10:21
1721 0
Федеральные новости
05.07.2018 15:44
Федеральные новости 05.07.2018 15:44
1190 7 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
05.07.2018 09:00
Федеральные новости 05.07.2018 09:00
976 3 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
03.07.2018 09:15
Федеральные новости 03.07.2018 09:15
981 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
01.07.2018 12:26
Федеральные новости 01.07.2018 12:26
1634 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
29.06.2018 08:54
Федеральные новости 29.06.2018 08:54
965 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2018 12:07
Федеральные новости 27.06.2018 12:07
1176 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2018 09:19
Федеральные новости 26.06.2018 09:19
12337 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2018 08:49
Федеральные новости 26.06.2018 08:49
3709 8 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2018 11:26
Федеральные новости 25.06.2018 11:26
1081 2 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2018 10:21
Федеральные новости 25.06.2018 10:21
2450 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2018 09:26
Федеральные новости 22.06.2018 09:26
3171 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгограде маршрутки плавно переходят на безналичную систему оплаты проездаСмотреть фотографии
14:34
На главу жилинспекции Волгограда завели дело за неучтенные проверки
14:01
В Волгоградстате пересчитали жилищный фонд областиСмотреть фотографии
13:53
Сроки вывоза свалки из Кировского района Волгограда затянулисьСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области 8 человек слегли с лихорадкой после укуса клещейСмотреть фотографии
12:26
Суд в Волгограде оправдал обвиняемого в убийстве пенсионеркиСмотреть фотографии
11:58
О масштабных планах по жилой застройке Дзержинского района Волгограда доложат на слушанияхСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области менеджер фирмы добыл песка на уголовное делоСмотреть фотографии
11:09
Эксперты: В Волгоградской области уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу Смотреть фотографии
11:06
В Волжском Волгоградской области третий день проливают сгоревшее здание стадионаСмотреть фотографии
10:50
В судейском сообществе Волгоградской области пополнениеСмотреть фотографии
10:48
Желающих стать главой Волгограда приглашают на собеседование Смотреть фотографии
10:32
Бросок не засчитан: житель Волгоградской области пытался доставить заключенным телефоны и спиртноеСмотреть фотографии
09:23
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителейСмотреть фотографии
07:19
Житель Волгограда отправится на год в колонию за оплату мяса фальшивыми деньгамиСмотреть фотографии
06:28
На Астраханскую область надвигается крымская лихорадкаСмотреть фотографии
05:33
КПРФ выдвинула в Волгоградскую гордуму застройщика со скандальной репутациейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде застройщик - «беспредельщик» подозрительно легко уходит от ответственности Cмотреть видео
16:55
Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в автобусе №20 ветерану войны отказали в бесплатном проездеСмотреть фотографии
15:36
В Волжском после пожара на стадионе посчитают убыткиСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде вернули к жизни собаку со снятым скальпомСмотреть фотографии
14:48
Похвальный лист: В Волгоградской области супруги Ковалевич спасли от разлуки семерых детей из чужой семьиСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде экс-следователь получил 14 месяцев колонии за “отказ” от уголовного делаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде назвали самые популярные и редкие имена детейСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде от Тракторозаводского до Советского района теперь можно ездить за полцены Смотреть фотографии
12:08
Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:08
Многострадальную улицу в Волгограде пообещали сделать опять новой к 1 августаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президентуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Доска позора: На Спартановке в Волгограде "зарыли" деньги в фонтан Смотреть фотографии
Реклама
 