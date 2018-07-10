Общество

В Волжском Волгоградской области третий день проливают сгоревшее здание стадиона

Общество 10.07.2018 11:06
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10.07.2018 11:06


Продолжается пролив тлеющих очагов в сгоревшем административном здании Центрального стадиона Волжского. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе городской администрации. Это делается во избежание повторного возникновения пожара. Как заявил и.о. директора МУП “Центральный стадион имени Ф.Г. Логинова” Максим Бронников, после завершения следственных мероприятий и необходимых процедур пожарно-испытательной лаборатории, специалисты приступят к разбору завалов. Напомним, спортивный объект загорелся в воскресенье вечером. Сигнал о возгорании в трехэтажном здании поступил в 17.27. По имеющимся сведениям, после возникновения пожара сработала сигнализация. От огня никто не пострадал. Также известно, что во всех соцучреждениях Волжского после случившегося идут проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяется зданиям с деревянными перекрытиями.

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