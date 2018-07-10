Желающих стать главой Волгограда приглашают на собеседование





С сегодняшнего дня начался прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую думу, конкурсная комиссия ждет соискателей вакансии ежедневно с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30 до 13.30. Претендентам на кресло градоначальника стоит обращаться по адресу: ул.Советская,12, подъезд №1, кабинет №7. Прием документов завершится 31 июля. Более подробная информация размещена на сайте представительного собрания города.

На первом этапе конкурсная комиссия займется проверкой достоверности предоставленных документов и соответствия их выдвигаемым требованиям. Для уточнения данных кандидатов могут пригласить на заседании комиссии. После чего выносится решение о

о допуске к участию во втором этапе конкурса или отказе. Данные вопросы будут решены на заседании комиссии 11 сентября.

В случае прохождения во второй тур номинанты обязаны будут выступить с докладом, в котором должно быть изложено краткое содержание программы, при наличии таковой. После участники пройдут собеседование, в ходе которого конкурсная комиссия оценит их профессиональные, личностные и деловые качества. Второй этап конкурса должен состояться 14 сентября. Нового главу Волгограда из двух финалистов конкурса утвердит новый, шестой по счету, созыв городской думы, выборы в который пройдут 9 сентября.

К потенциальному мэру Волгограда предъявляется целый ряд требований. Обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалиста или магистранта, знание Конституции РФ и нормативно-правовых актов в сфере местного самоуправления, а также Устава города-героя. При наличии неснятой судимости, иностранных счетов, медицинских противопоказаний для работы с государственной тайной и заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу, в конкурсную комиссию обращаться не стоит.



