В судейском сообществе Волгоградской области пополнение

Общество 10.07.2018 10:50
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10.07.2018 10:50
Президентским указом на 6-летний срок назначены судьи в трех федеральных судах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 18-страничный документ, новыми служителями Фемиды пополнились ряды Волгоградского областного суда. Ими стали Михаил Князьков и Татьяна Петрова. Судьей в Дзержинский районный суд назначена Анна Ускова, а Андрей Тюрин в ближайшие шесть лет будет работать судьей в Среднеахтубинском районном суде.
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