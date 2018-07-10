Бросок не засчитан: житель Волгоградской области пытался доставить заключенным телефоны и спиртное

Происшествия 10.07.2018 10:32
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10.07.2018 10:32
Неудачей закончилась попытка доставки запрещенных предметов в колонию ИК-12 в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФСИН, житель Котельниково собирался передать заключенным 13 сотовых телефонов, 10 зарядных устройств, трое наушников и 4 литра спиртного. При этом он выбрал один из самых незатейливых способов доставки, так называемый “переброс”. Через забор он бросал на территорию колонии пакеты с “запрещенкой”, рассчитывая, что сотрудники ФСИН не заметят их на внушительной территории исправительного учреждения. Но план потерпел фиаско. Во время метания одного из свертков, мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.
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