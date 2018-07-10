Спорт

"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителей

Спорт 10.07.2018 09:23
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10.07.2018 09:23



На последней строчке рейтинга наполняемости стадионов во время матчей ЧМ-2018 оказалась "Волгоград Арена". Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовало сегодня аналитическое агентство ТурСтат, проанализировавшее заполняемость 12-ти стадионов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. Стадион в Волгограде с показателем 160 тысяч 980 зрителей по итогам четырех групповых матчей оказался на последнем месте. Напомним, вместимость "Волгоград Арены" составляет 45 тысяч зрителей. Его средняя заполняемость составила 89,4%. Отметим, что в отличие от стадионов в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре, где проходили матчи 1/8 финала и четвертьфинала, Волгоград принимал только групповые матчи, что сказалось на посещаемости.
Стопроцентную заполняемость продемонстрировали, как и ожидалось, стадионы "Лужники" и "Спартак" в Москве. Близки к 100% оказались стадион "Фишт" в Сочи (99,4%), стадион "Санкт-Петербург" (99,3%), стадион "Нижний Новгород" (98,7%), "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону (98,5%), "Самара Арена" (98,5%). В топ-10 также вошли стадион "Калининград" (97,3%), "Екатеринбург Арена" (94,9%) и "Казань Арена" (93,4%).

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