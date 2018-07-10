







Провести год в колонии общего режима предстоит жителю Волгограда, расплатившемуся за свою покупку фальшивой пятитысячной купюрой. О таком решении Тракторозаводского районного суда ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В начале апреля мужчина нашел пятитысячную купюру на улице. Находку он решил отметить, купив себе пива. Однако продавец в торговом павильоне на улице Ополченской отказалась принимать деньги. Она распознала фальшивку, сообщив об этом клиенту. Но волгоградец решил все же извлечь выгоду из сложившейся ситуации и сбыть подделку в аптеке. Вторая его попытка расплатиться фальшивой пятитысячной также потерпела неудачу. Лишь на третий раз он смог отдать найденные деньги. Продавец в павильоне на улице Батова оказалось менее бдительной, чем ее коллеги. Там мужчина не только купил мяса на несколько сотен рублей, но и получил более четырех тысяч сдачи. Когда обман вскрылся, волгоградца задержали. Он признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке - без судебного разбирательства.