Экономика

ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»

Экономика 09.07.2018 17:24 Реклама
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09.07.2018 17:24



ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с ПАО «Ростелеком».  
Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – компанией «Ростелекома». ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить «Ростелекому» сервис высочайшего качества».
Справка. ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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