Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде застройщик - «беспредельщик» подозрительно легко уходит от ответственности

Аналитика 09.07.2018 20:05
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09.07.2018 20:05




Смотрите сегодня в программе: пойманный в Европе фигурант громкого дела о заказном убийстве в центре Волгограда будет ждать суда в СИЗО. И снова привет «Концессиям водоснабжения»: представитель городской власти назвал новый срок восстановления дороги, разрушенной коммунальщиками. А на дворе 21 век: послевоенный барак в Краснооктябрьском районе Волгограда становится с каждым днем все опаснее для жителей. Уважаемый президент!: жители «голого» дома пожаловались на застройщика, который подозрительно легко избегает ответственности.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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