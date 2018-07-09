«Высота 102 ТВ»: В Волгограде застройщик - «беспредельщик» подозрительно легко уходит от ответственности











Смотрите сегодня в программе: пойманный в Европе фигурант громкого дела о заказном убийстве в центре Волгограда будет ждать суда в СИЗО. И снова привет «Концессиям водоснабжения»: представитель городской власти назвал новый срок восстановления дороги, разрушенной коммунальщиками. А на дворе 21 век: послевоенный барак в Краснооктябрьском районе Волгограда становится с каждым днем все опаснее для жителей. Уважаемый президент!: жители «голого» дома пожаловались на застройщика, который подозрительно легко избегает ответственности.

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