Волгоградцы увидят небесный спектакль с участием Луны

Самое продолжительное полное лунное затмение смогут наблюдать жители Волгоградской области 27 июля 2018 года. Оно будет продолжаться 1 час 43 минуты. Как сообщили ИА «Высота 102» в планетарии, в течение этого времени луна будет красно-коричневого цвета. В честь такого редкого события планетарий организует наблюдения затмения через телескопы Carl Zeiss 300/5000 и Celestron 235/235.

«Вместе с астрономами мы будем исследовать, рассматривать и делать особенные снимки. Мы откроем недоступные человеческому глазу мельчайшие детали этого явления», - говорится в сообщении пресс-службы планетария. Астроплощадки и башня обсерватории в этот будут доступны для всех желающих.

Фото с официального сайта Волгоградского планетария.