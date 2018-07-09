Общество

Волгоградцы увидят небесный спектакль с участием Луны

Общество 09.07.2018 16:12
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09.07.2018 16:12


Самое продолжительное полное лунное затмение смогут наблюдать жители Волгоградской области 27 июля 2018 года. Оно будет продолжаться  1 час 43 минуты. Как сообщили ИА «Высота 102»  в планетарии,   в течение этого времени луна будет красно-коричневого цвета. В честь такого редкого события планетарий организует наблюдения затмения через телескопы Carl Zeiss 300/5000 и Celestron 235/235. 
«Вместе с астрономами мы будем исследовать, рассматривать и делать особенные снимки. Мы откроем недоступные человеческому глазу мельчайшие детали этого явления», - говорится в сообщении пресс-службы планетария. Астроплощадки  и  башня обсерватории в этот будут доступны для всех желающих.
Фото с официального сайта Волгоградского планетария. 

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