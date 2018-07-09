В Волгограде ювелирному разбойнику из Ростова грозит до 25 лет тюрьмы

Происшествия 09.07.2018 14:31
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09.07.2018 14:31
Житель Ростовской области 41-летний Александр Демченко обвиняется в участии в банде, разбоях, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в незаконном обороте оружия. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, в период с 2011 по 2017 годы Демченко в составе вооруженной преступной группы принял участие в совершении 27 разбойных нападений на ювелирные магазины на территории Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей. Ущерб от противоправных действий банды превысил 176 млн рублей.
Кроме того, 18 июня 2017 года после нападения на ювелирный магазин в г. Камышине Демченко, скрываясь на автомобиле с другими членами банды, произвел не менее 8-ми выстрелов из пистолета системы «Стечкин» в преследующий их патрульный автомобиль. В результате 38-летний старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение головы.
Задержать Демченко и остальных членов банды удалось на территории Саратовской и Ростовской областей. Вину в инкриминируемом деянии он признал в полном объеме, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ожидать суда Демченко будет, находясь под стражей. Уголовные дела в отношении пяти сообщников обвиняемого находятся на стадии расследования.
Расследование уголовного проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Им грозит лишение свободы на срок до 25 лет.
Фото m.rosbalt.ru
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