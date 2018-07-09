Происшествия

В Волгоградской области у бывшего замначальника колонии арестована часть квартиры за мошенничество

Происшествия 09.07.2018 13:40
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09.07.2018 13:40


Камышинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония №24» УФСИН России по Волгоградской области. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана  Черединина ,  августе 2015 год к нему поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса для храма. Стоимость работ обвиняемым была определена в 580 тыс. рублей и обусловлена якобы необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из республики Карелия. При этом в качестве получателя средств указывалась коммерческая организация, зарегистрированная в Карелии, а не исправительное учреждение.
Из полученных за изготовление иконостаса 580 тыс. рублей в кассу исправительного учреждения фактически поступило только 60 тыс. рублей, часть из которых была израсходована на приобретение сырья и инструментов. Вину в инкриминируемом деянии бывший заместитель начальника колонии признал в полном объеме. Ущерб, причиненный преступлением, не возмещен.
Оперативное сопровождение осуществлялось службой собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области.  Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину СУ СК России по Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестована ½ доли квартиры, принадлежащая обвиняемому.
Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области.

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