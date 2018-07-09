В Волжском после пожара на стадионе посчитают убытки

Происшествия 09.07.2018 15:36
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09.07.2018 15:36
У административного здания Центрального стадиона Волжского организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС. Специалисты противопожарной службы проливают здание во избежание повторного возникновения возгорания, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
Как ранее сообщало информагентство, сигнал о пожаре на Центральном стадионе поступил на пульт оперативного дежурного в 17.27 8 июля - сработала система сигнализации. В результате слаженной работы пожарных возгорание было ликвидировано. Пострадавших – нет. Как рассказал сегодня исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Центральный стадион имени Логинова» Максим Бронников, в настоящее время пожарные расчёты проливают здание во избежание повторного возникновения пожара. «Нанесённый ущерб сейчас определить сложно, поскольку необходимо дождаться проведения мероприятий по оценке», – отметил Бронников.
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