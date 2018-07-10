На Астраханскую область надвигается крымская лихорадка

Астрахань 10.07.2018 06:28
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10.07.2018 06:28
По последним данным, в медицинские организации Астраханской области обратилось свыше 2 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе переносчиков крымской геморрагической лихорадки - 524. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Из всех обратившихся 42,3 % составляют дети в возрасте до 14 лет – это 867 человек.
Всего на территории Астраханской области зарегистрировано 6 случаев заболевания КГЛ: один случай в Астрахани и пять в районах. Все больные были инфицированы при снятии клещей и при попытке их раздавить, без использования средств индивидуальной защиты. Помимо КГЛ, в регионе зарегистрированы сочетанные природные очаги Астраханской риккетсиозной пятнистая лихорадки, лихорадки Западного Нила и других инфекций.
Фото ИА "Астрахань 24".
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