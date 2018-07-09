В Волжском после пожара на стадионе начались проверки

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Расследования 09.07.2018 10:57
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09.07.2018 10:57
Во всех соцучреждениях Волжского, после произошедшего в воскресенье на стадионе им. Логинова пожара, проверят пожарную безопасность. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, на это - отводится две недели. Особое внимание специалисты обратят на здания с деревянными перекрытиями.
Напомним, вечером 8 июля в административном здании на Центральном стадионе Волжского произошло возгорание. Сработала противопожарная сигнализация. Однако огонь быстро распространился на площади около 800 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты противопожарной службы и УМВД выясняют причины случившегося. По одной из версий причиной пожара стало короткое замыкание.
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