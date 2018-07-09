Расследования
Главное

В Волжском после пожара на стадионе начались проверки

Расследования 09.07.2018 10:57
656 3
09.07.2018 10:57

Во всех соцучреждениях Волжского, после произошедшего в воскресенье на стадионе им. Логинова пожара, проверят пожарную безопасность. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, на это - отводится две недели. Особое внимание специалисты обратят на здания с деревянными перекрытиями.
Напомним, вечером 8 июля в административном здании на  Центральном стадионе Волжского произошло возгорание. Сработала противопожарная сигнализация. Однако огонь быстро распространился на площади около 800 квадратных метров.   К счастью,  на пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты противопожарной службы и УМВД выясняют причины случившегося. По одной из версий причиной пожара стало короткое замыкание. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
12.06.2018 12:22
89431 0
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
12.06.2018 15:00
27099 0
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана
12.06.2018 12:32
25527 96
Расследования
09.07.2018 12:08
Расследования 09.07.2018 12:08
666 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2018 10:41
Расследования 09.07.2018 10:41
1105 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2018 08:50
Расследования 09.07.2018 08:50
1470 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 16:43
Расследования 06.07.2018 16:43
6929 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 15:31
Расследования 06.07.2018 15:31
2890 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 14:20
Расследования 06.07.2018 14:20
7334 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 13:05
Расследования 06.07.2018 13:05
2700 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 10:25
Расследования 06.07.2018 10:25
3904 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 16:17
Расследования 05.07.2018 16:17
5347 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 15:17
Расследования 05.07.2018 15:17
3101 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 12:25
Расследования 05.07.2018 12:25
5890 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 11:11
Расследования 05.07.2018 11:11
4214 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 13:04
Расследования 04.07.2018 13:04
2435 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 12:35
Расследования 04.07.2018 12:35
2145 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.07.2018 15:30
Расследования 03.07.2018 15:30
3459 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:33
В Волгограде назвали самые популярные и редкие имена детейСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде от Тракторозаводского до Советского района теперь можно ездить за полцены Смотреть фотографии
12:08
Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президентуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Доска позора: На Спартановке в Волгограде "зарыли" деньги в фонтан Смотреть фотографии
10:57
В Волжском после пожара на стадионе начались проверки
10:41
В Волгограде суд наказал зачинщицу драки из-за парковочного местаСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области управделами энергокомпании осудили за хищенияСмотреть фотографии
07:34
Ветеран труда в Волгограде боится быть заживо похороненным в своем доме Смотреть фотографииCмотреть видео
05:39
5000 «бездомных» сирот будет проживать в Волгоградской области к 2020 годуСмотреть фотографии
19:27
В Волгоградской области горит полигон промышленных отходовСмотреть фотографии
19:05
В Волгоградской области приступают к сбору подписей против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:33
В Волжском Волгоградской области загорелся спортзал на стадионе ЛогиноваСмотреть фотографии
15:41
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работыСмотреть фотографии
10:56
В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью малыш шагнул из окна второго этажаСмотреть фотографии
10:29
Юный шахматный гений из Волгограда в США победил на международном турниреСмотреть фотографии
07:36
Титулованный спортсмен из Волгограда ищет 6 тысяч долларов для поездки на чемпионат мираСмотреть фотографии
06:02
КСП Волгоградской области отвела недолгий срок комитету ЧМ-2018Смотреть фотографии
02:32
Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
23:19
Территория фан-феста побила рекорд по посещаемости в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде в парке у Мамаева кургана хотят создать мини-город для детейСмотреть фотографии
18:24
Арабские студенты Волгоградского медуниверситета получили «боевое крещение» во время ЧМ по футболу FIFA 2018Смотреть фотографии
16:03
В Волгограде коммунисты определись с «головой и хвостом» предвыборного поездаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде "раздвоенный" маршрут скоростного трамвая станет единымСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцы прогнозируют исход матча между сборными России и ХорватииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошкиСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде выдвижение коммуниста Анненко готов поддержать бывший уголовникСмотреть фотографии
08:16
В центре Астрахани разгулялись ослыСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде «Почту России» оштрафовали за потерю посылки из СаратоваСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде овчарка Зара предсказала исход матча между Россией и Хорватией Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 