Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в Волгограде
Расследования 09.07.2018 12:08
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09.07.2018 12:08
Подготовительные слушания по делу Александра Геберта, подозреваемого в подстрекательстве к организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, начались сегодня в Волгоградском областном суде, сообщает ИА "Высота 102". На данный момент избирается мера пресечения. Адвокат Геберта настаивает на домашнем аресте для своего подзащитного.
По данным следствия, в ноябре 2013 года Геберт убедил своего знакомого организовать заказное убийство. Покушение на директора Центрального рынка Евгения Ремизова и известного в Волгограде предпринимателя Сергея Брудного произошло на пересечении улиц Аллеи Героев и Чуйкова, между «Парк-кафе» и рестораном «Маруся» 21 мая 2014 года. Ремизов и Брудный были тяжело ранены. Позднее Брудный скончался в больнице от обильной кровопотери. Мотивом для убийства, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнес-среде.
О раскрытии громкого дела СУ СКР по Волгоградской области заявило в конце ноября 2014 года.
Один из заказчиков убийства - известный предприниматель Алиетдин Махмудов был приговорен к 17 с половиной годам колонии строгого режима. Киллер Хасу Баталов получил 17 лет колонии, а посредник Абугали Темерханов, через которого наемному убийце обещали 1 миллион рублей, отправился за решетку на 16 лет. Еще один подозреваемый - Александр Геберт долгое время был в международном розыске. В прошлом году его нашли в Венгрии, где Геберт находился под стражей с 21 февраля 2017 года, а затем под конвоем возвращен на родину. Сегодня в суде Геберт заявил, что не скрывался от следствия, а уезжал в Европу отдыхать. По решению суда предполагаемый заказчик заказного убийства останется под стражей до 3 января 2019 года.
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