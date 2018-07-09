Расследования

Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в Волгограде

Расследования 09.07.2018 12:08
2184 4
09.07.2018 12:08


Подготовительные слушания по делу Александра Геберта, подозреваемого в подстрекательстве к организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, начались сегодня в Волгоградском областном суде, сообщает ИА "Высота 102". На данный момент избирается мера пресечения. Адвокат Геберта настаивает на домашнем аресте для своего подзащитного. 
По данным следствия, в ноябре 2013 года Геберт убедил своего знакомого организовать заказное убийство. Покушение на директора Центрального рынка Евгения Ремизова и известного в Волгограде предпринимателя Сергея Брудного произошло на пересечении улиц Аллеи Героев и Чуйкова, между «Парк-кафе» и рестораном «Маруся» 21 мая 2014 года. Ремизов и Брудный  были тяжело ранены. Позднее Брудный скончался в больнице от обильной кровопотери. Мотивом для убийства, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнес-среде.



О раскрытии громкого дела СУ СКР по Волгоградской области заявило в конце ноября 2014 года.
Один из заказчиков убийства - известный предприниматель Алиетдин Махмудов был приговорен к 17 с половиной годам колонии строгого режима. Киллер Хасу Баталов получил 17 лет колонии, а посредник Абугали Темерханов, через которого наемному убийце обещали 1 миллион рублей, отправился за решетку на 16 лет. Еще один подозреваемый - Александр Геберт долгое время был в международном розыске. В прошлом году его нашли в Венгрии, где Геберт находился под стражей с 21 февраля 2017 года, а затем под конвоем возвращен на родину. Сегодня в суде Геберт заявил, что не скрывался от следствия, а уезжал в Европу отдыхать. По решению суда предполагаемый заказчик заказного убийства останется под стражей до 3 января 2019 года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
12.06.2018 12:22
89431 0
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
12.06.2018 15:00
27099 0
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана
12.06.2018 12:32
25527 96
Расследования
09.07.2018 14:47
Расследования 09.07.2018 14:47
690 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2018 10:57
Расследования 09.07.2018 10:57
1008 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2018 10:41
Расследования 09.07.2018 10:41
1879 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2018 08:50
Расследования 09.07.2018 08:50
2684 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 16:43
Расследования 06.07.2018 16:43
6973 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 15:31
Расследования 06.07.2018 15:31
2912 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 14:20
Расследования 06.07.2018 14:20
7445 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 13:05
Расследования 06.07.2018 13:05
2723 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2018 10:25
Расследования 06.07.2018 10:25
3940 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 16:17
Расследования 05.07.2018 16:17
5382 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 15:17
Расследования 05.07.2018 15:17
3132 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 12:25
Расследования 05.07.2018 12:25
5904 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2018 11:11
Расследования 05.07.2018 11:11
4242 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 13:04
Расследования 04.07.2018 13:04
2441 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2018 12:35
Расследования 04.07.2018 12:35
2159 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:20
В Волгограде в автобусе №20 ветерану войны отказали в бесплатном проездеСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы увидят небесный спектакль с участием ЛуныСмотреть фотографии
15:36
В Волжском после пожара на стадионе посчитают убыткиСмотреть фотографии
15:26
На выборах в гордуму Волгограда ЛДПР отказалась от «железной» тройки кандидатов Смотреть фотографии
14:48
Похвальный лист: В Волгоградской области супруги Ковалевич спасли от разлуки семерых детей из чужой семьиСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде экс-следователь получил 14 месяцев колонии за “отказ” от уголовного делаСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде ювелирному разбойнику из Ростова грозит до 25 лет тюрьмыСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде назвали самые популярные и редкие имена детейСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде от Тракторозаводского до Советского района теперь можно ездить за полцены Смотреть фотографии
12:08
Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:08
Многострадальную улицу в Волгограде пообещали сделать опять новой к 1 августаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Застройщик «голого» дома в Волгограде уходит от ответственности, а жильцы пишут президентуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Доска позора: На Спартановке в Волгограде "зарыли" деньги в фонтан Смотреть фотографии
10:57
В Волжском после пожара на стадионе начались проверкиСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде суд наказал зачинщицу драки из-за парковочного местаСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области управделами энергокомпании осудили за хищенияСмотреть фотографии
07:34
Ветеран труда в Волгограде боится быть заживо похороненным в своем доме Смотреть фотографииCмотреть видео
05:39
5000 «бездомных» сирот будет проживать в Волгоградской области к 2020 годуСмотреть фотографии
19:27
В Волгоградской области горит полигон промышленных отходовСмотреть фотографии
19:05
В Волгоградской области приступают к сбору подписей против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:33
В Волжском Волгоградской области загорелся спортзал на стадионе ЛогиноваСмотреть фотографии
15:41
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работыСмотреть фотографии
10:56
В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью малыш шагнул из окна второго этажаСмотреть фотографии
10:29
Юный шахматный гений из Волгограда в США победил на международном турниреСмотреть фотографии
07:36
Титулованный спортсмен из Волгограда ищет 6 тысяч долларов для поездки на чемпионат мираСмотреть фотографии
06:02
КСП Волгоградской области отвела недолгий срок комитету ЧМ-2018Смотреть фотографии
02:32
Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
23:19
Территория фан-феста побила рекорд по посещаемости в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде в парке у Мамаева кургана хотят создать мини-город для детейСмотреть фотографии
18:24
Арабские студенты Волгоградского медуниверситета получили «боевое крещение» во время ЧМ по футболу FIFA 2018Смотреть фотографии
Реклама
 