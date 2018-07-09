Общество 09.07.2018 11:16
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09.07.2018 11:16
«Второй год у нас в центре Спартановки на площади Аттракционов не работает сухой фонтан. И в прошлом году, и в нынешнем мы несколько раз обращались в администрацию Тракторозаводского района с просьбой «запустить» его. Чиновники обещали решить этот вопрос. Но ни в 2017-м, ни в нынешнем обещаний так и не выполнили». Как заявили ИА «Высота 102»жители района, фонтан был любимым развлечением детей и сейчас в такую жару очень актуален. «Получается, что деньги зарыли и забыли?».
Горожане напомнили, что открывалось сооружение с большой помпой, но это, действительно, был праздник как для всех. Особенно красиво это светодинамическое сооружение смотрелось в темное время суток, когда били с разной высотой более 50 струй. «Увы, праздник закончился быстро, и продлевать его, похоже, власти не собираются. Тогда зачем вообще было вкладывать деньги в это сооружение, если оно не выполняет свою основную функцию?», - заключили волгоградцы.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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