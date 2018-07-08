Происшествия

В Волжском Волгоградской области загорелся спортзал на стадионе Логинова

Происшествия 08.07.2018 18:33
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08.07.2018 18:33


Спортивный объект загорелся сегодня вечером в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в спортзале в трехэтажном здании на улице Набережной, на стадионе имени Логинова, поступил около  17:30. Прибывшие на место пожарные расчеты локализовали пламя к 17:52. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной  пожара. Черный дом быстро заполнил небо над старой частью города. 

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