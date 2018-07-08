Общество 08.07.2018 19:05
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08.07.2018 19:05
В профсоюзных организациях в трудовых коллективах Волгоградской области будет организован сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском облсовпрофе, такое решение было принято после встречи руководителей членских организаций, профсоюзного актива с представителями исполнительной и законодательной власти - заместителем губернатора Волгоградской области Александром Блошкиным и председателем областной думы Николаем Семисотовым. Также на встрече присутствовал управляющий отделением Пенсионного фонда по Волгоградской области Владимир Федоров. Вела собрание председатель облсовпрофа, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе.
Единственный вопрос, заявленный для обсуждения: «О позиции волгоградских профсоюзов по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вызвал эмоциональное обсуждение.
Так, по словам Александра Блошкина, повышение пенсионного возраста – вынужденная мера, поскольку государство обязано финансово защитить уже имеющихся пенсионеров. Председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов подчеркнул: повышение пенсионного возраста уже в 2019 году поможет, в частности, улучшить качество медицинского обслуживания в стране. В обсуждении активнейшее участие приняли представители областных профорганизаций работников автосельхозмашиностроения, водного транспорта, автотранспорта и дорожного хозяйства, культуры, горно-металлургического профсоюза. Они считают: прежде чем поднимать пенсионный возраст, требуется восстановить и развивать производство, создать новые рабочие места, в том числе и для молодежи, использовать дифференцированный подход к профессиям: где-то пенсионный возраст должен быть увеличен, а где-то, напротив, уменьшен.
Поскольку проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» пока находится в стадии активного обсуждения, представители власти отметили: выражая свое мнение, профсоюзы могут сформировать комплекс предложений для внесения изменений и дополнений в пенсионный закон. В завершение встречи профсоюзные активисты приняли решение: поддержать отрицательную позицию ФНПР по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Напомним, ранее в облсовпрофе заявили, что намерены провести акцию протеста против повышения пенсионного возраста до 27 июля, когда Госдума примет в первом чтении законопроект об изменениях в системе пенсионного обеспечения. А вот в федеральном руководстве КПРФ, напротив, собираются провести акцию протеста после принятия законопроекта - 28 июля.
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