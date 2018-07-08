В Волгограде загорелся заброшенный военный объект

Происшествия 08.07.2018 16:45
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08.07.2018 16:45
Пожар вспыхнул сегодня на территории заброшенной бывшей военной части в Дзержинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 15:30. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Как оказалось, на площади около 500 квадратных метров вспыхнула сухая трава. К 16:30 огонь локализовали. К счастью, по имеющимся сведениям, от стихии никто не пострадал. Фото: Святославы Исаенко
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