В Волгограде в автобусе №20 ветерану войны отказали в бесплатном проезде

Общество 09.07.2018 16:20
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09.07.2018 16:20
ООО «Волгоградский автобусный парк» уличили в нарушении прав потребителя, которое выразилось в отказе бесплатного проезда участнику, ветерану Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, неприятная история произошла в октябре прошлого года, когда немолодой мужчина ехал в автобусе №20, который принадлежит ООО «Волгоградский автобусный парк». После отказа в бесплатном проезде ветеран обратился в прокуратуру Волгограда. Было установлено, что ветерану необоснованно отказали в бесплатном проезде, тогда как областным законом эта льгота предусмотрена для участников, ветеранов Великой Отечественной войны и лицам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда». Данный инцидент стал поводом для реагирования и со стороны управления Роспотребнадзора по Волгоградской области – ООО «Волгоградский автобусный парк» было привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. С таким исходом дела в транспортной компании не «смирились» и обжаловали административное наказание в арбитражном суде Волгоградской области. Однако суд посчитал административные меры взыскания справедливыми. Но «Волгоградский автобусный парк» обжаловал данное решение в вышестоящей инстанции. Решение по данному вопросу еще не принято.
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