В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью малыш шагнул из окна второго этажа

Происшествия 08.07.2018 10:56
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08.07.2018 10:56
Сегодня около 03.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось в доме №44 по улице Еременко. Малыш получил множественные переломы основания черепа и ушиб головного мозга. Ребенка срочно госпитализировали в больницу скорой помощи №7.
Это далеко не первый за последние месяцы случай падения детей из окон. В июне ГУ МВД по региону в очередной раз проводило в Волгограде акцию «Закрой окно - спаси ребенка». Полицейские и волонтеры раздавали родителям специальные памятки и рассказывали о том, что ни одна, даже самая надежная москитная сетка, не выдержит вес ребенка. Важно соблюдать простые правила безопасности: ставить на окна специальные замки и не оставлять детей без присмотра.
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