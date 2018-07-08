В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью малыш шагнул из окна второго этажа





Сегодня около 03.00 в Краснооктябрьском районе Волгограда из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось в доме №44 по улице Еременко. Малыш получил множественные переломы основания черепа и ушиб головного мозга. Ребенка срочно госпитализировали в больницу скорой помощи №7.

Это далеко не первый за последние месяцы случай падения детей из окон. В июне ГУ МВД по региону в очередной раз проводило в Волгограде акцию «Закрой окно - спаси ребенка». Полицейские и волонтеры раздавали родителям специальные памятки и рассказывали о том, что ни одна, даже самая надежная москитная сетка, не выдержит вес ребенка. Важно соблюдать простые правила безопасности: ставить на окна специальные замки и не оставлять детей без присмотра.