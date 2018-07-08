Спорт

Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)

Спорт 08.07.2018 02:32
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08.07.2018 02:32





Несмотря на крушение надежды на выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу, после поражения со счетом 3:4 в матче со сборной Хорватией, болельщики признались в самых теплых чувствах к футболистам сборной России, сообщает ИА “Высота 102”. До начала матча любители футбола были настроены по-боевому. В случае выхода российской команды в полуфинал  ЧМ-2018  некоторые волгоградцы были готовы изменить свою внешность, прыгнуть до потолка или заплакать. В самые напряженные моменты встречи буря эмоций охватывала пришедших на волгоградский фан-фест. Трудно передать словами радость болельщиков, когда на  31-й минуте российский полузащитник Денис Черышев забил гол и открыл счет в матче. Даже, когда ситуация на поле изменилась, и хорваты стали вести в счете 2:1, надежда теплилась в сердцах фанатов. Также  до самой последней секунды матча они надеялись, что удача не отвернется от сборной России в серии пенальти. Но после мяча, отправленного в наши ворота хорватским полузащитником Иваном Ракитичем и приведшего сборную Хорватии к победе, волгоградцы смогли найти слова поддержки для своей команды. Как это было, смотрите в видеосюжете.       

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