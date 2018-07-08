Спорт 08.07.2018 00:21
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08.07.2018 00:21
Болельщики, которые сегодня пришли на территорию фан-феста в Волгограде, мужественно пережили проигрыш сборной России в матче с Хорватией. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», многие признавались, что, хотя и расстроены, но не разочарованы поражением российских футболистов, отмечая, что они сражались достойно и на уровне. Напомним, только что Россия проиграла Хорватии со счетом 3:4.
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