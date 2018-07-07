Спорт

В Волгограде тысячи болельщиков собрались на просмотр матча России и Хорватии

Спорт 07.07.2018 19:27
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07.07.2018 19:27



Несмотря на возможный дождь, тысячи любителей футбола собрались на волгоградском фестивале болельщиков, чтобы посмотреть матч между сборными России и Хорватии,  сообщает ИА “Высота 102”. После обеда над центром города сгущались тучи, срывался дождь, вдалеке гремел гром. Но ближе к вечеру небо очистилось. Будто сама погода решила создать максимально комфортные условия для просмотра матча на открытом воздухе.  Большинство собравшихся настроены оптимистично.  Болельщики верит в победу российской команды.
Отметим также, что впервые со времен СССР  российские футболисты дошли  до четвертьфинала Чемпионата Мира. Сборная  СССР последний раз в четвертьфинал выходила в далеком 1970 году. Тогда главное футбольное соревнование проходило в Мексике. А в 1982 году, на чемпионате в Испании, сборная Советского Союза прошла во второй групповой  этап.

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