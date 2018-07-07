







Несмотря на возможный дождь, тысячи любителей футбола собрались на волгоградском фестивале болельщиков, чтобы посмотреть матч между сборными России и Хорватии, сообщает ИА “Высота 102”. После обеда над центром города сгущались тучи, срывался дождь, вдалеке гремел гром. Но ближе к вечеру небо очистилось. Будто сама погода решила создать максимально комфортные условия для просмотра матча на открытом воздухе. Большинство собравшихся настроены оптимистично. Болельщики верит в победу российской команды.

Отметим также, что впервые со времен СССР российские футболисты дошли до четвертьфинала Чемпионата Мира. Сборная СССР последний раз в четвертьфинал выходила в далеком 1970 году. Тогда главное футбольное соревнование проходило в Мексике. А в 1982 году, на чемпионате в Испании, сборная Советского Союза прошла во второй групповой этап.



