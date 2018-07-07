







Мини-город для детского досуга планируется создать на месте парковки для транспорта, примыкающей к новому парку напротив стадиона «Волгоград арена», сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, сегодня губернатор Волгоградской области заявил, что развитие парка, который уже стал излюбленным местом семейного отдыха, будет продолжено. «Парк пользуется огромной популярностью. И необходимо создавать дополнительные пространства, которые будут так же востребованы людьми. Общаясь с жителями, обсуждая эту тему, мы пришли к пониманию, что здесь нужно создать современный детский город — город в миниатюре, где будут свои улицы, дороги, мосты»,- сказал Андрей Бочаров. Напомним, что рядом с Мамаевым курганом и стадионом есть еще одна большая площадка, способная принять различного вида транспорт.

