Выборы

В Волгограде коммунисты определись с «головой и хвостом» предвыборного поезда

Выборы 07.07.2018 16:03
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07.07.2018 16:03


Сегодня Сталинградский обком КПРФ выдвинул своих кандидатов в Волгоградскую городскую думу. Как стало известно ИА «Высота 102»,  в первой тройке выдвиженцев (так называемые «паровозы» списка) – лидер фракции партии в областной думе Алексей Буров, действующий депутат гордумы Елена Мелихова и секретарь Советского райкома Андрей Анненко. По одномандатному округу №15 Кировского района идет еще один нынешний нардеп -коммунист Валерий Могильный. Его главным конкурентом может стать депутат Олег Спицын, который  баллотируется по тому же округу, но от «Единой России».
Напомним, выборы Волгоградской городской думы шестого созыва пройдут 9 сентября. 

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