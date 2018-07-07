Выборы 07.07.2018 16:03
1404 0
07.07.2018 16:03
Сегодня Сталинградский обком КПРФ выдвинул своих кандидатов в Волгоградскую городскую думу. Как стало известно ИА «Высота 102», в первой тройке выдвиженцев (так называемые «паровозы» списка) – лидер фракции партии в областной думе Алексей Буров, действующий депутат гордумы Елена Мелихова и секретарь Советского райкома Андрей Анненко. По одномандатному округу №15 Кировского района идет еще один нынешний нардеп -коммунист Валерий Могильный. Его главным конкурентом может стать депутат Олег Спицын, который баллотируется по тому же округу, но от «Единой России».
Напомним, выборы Волгоградской городской думы шестого созыва пройдут 9 сентября.
Реклама
Популярное по теме
30.06.2018 12:20
5516 0
04.07.2018 12:37
3920 5
05.07.2018 16:50
2051 7
В Волгограде выдвижение коммуниста Анненко готов поддержать бывший уголовник07.07.2018 14:30
На выборах в Волгоградскую гордуму сражаться за «Родину» готовы «фронтовики» и коммерсанты05.07.2018 16:50
В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-Петербурга04.07.2018 12:37
В Волгограде "Единая Россия" добрала в предвыборный список еще одного депутата30.06.2018 12:20
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думу27.06.2018 15:25
До Волгоградского горизбиркома по жаре пока не дошел ни один потенциальный депутат26.06.2018 14:05
В Волгограде официально стартовала предвыборная кампания13.06.2018 11:28
Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и забота03.06.2018 17:09
В Волгограде выборы депутатов гордумы пройдут под оком надзора24.05.2018 15:00
Волгоградский облизбирком посоветовал забывчивым кандидатам сообщать о судимостях26.04.2018 17:17
В Волгограде раздевшегося до трусов члена УИК вылечили20.03.2018 20:03
Избирком Волгоградской области направил материалы по УИК №611 в правоохранительные органы20.03.2018 19:33
В Волгоградской области подписали протоколы с итогами выборов президента и референдума20.03.2018 16:34
В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов20.03.2018 13:45
В Волгограде облизбирком аннулировал итоги голосования на одном избирательном участке19.03.2018 18:06
Реклама