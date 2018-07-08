



Титулованный волгоградский спортсмен Роман Кулиев включён в состав сборной России по кудо. Об этом ИА “Высота 102” рассказал его тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Правда, чтобы попасть на мировое состязание, которое пройдет с 25 ноября по 3 декабря в японском городе Нагоя, ему необходимо собрать около 6 тысяч долларов.

Роман занимается боевыми искусствами уже 22 года. Он мастер спорта, чемпион России по кудо 2011 и чемпион кубка России по кудо 2018 годов. Также он является серебряным призером первенства страны по ушу-саньда 2007 года и победителем первенства Европы по кэмпо, которое проходило в Словакии в 2006 году. Главное достижение волгоградца - победа на первенстве мира по универсальному каратэ 2005 года.

Отметим, чтобы выступить в мае на Кубке России в Калининграде, спортсмену тоже пришлось искать деньги, тогда ему помогли в основном родители. Но ранее речь шла о значительно меньшей сумме. Теперь же прославленному волгоградскому спортсмену добраться до главного соревнования планеты, без помощи спонсоров, не представляется возможным из-за практически полного отсутствия бюджетного финансирования этого вида спорта в Волгоградской области.



