В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошки

В Волгограде по итогам торгов подписан контракт с подрядчиком, который берется за благоустройство сквера возле памятника «Гаситель». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. Победу в электронном аукционе одержала компания из Москвы – ООО «Реновацио». Участие в борьбе за право освоить бюджетные средства принимали еще две организации – одна столичная, другая – из Башкортостана. На закупку изначально выделялось 20 млн рублей. По итогам конкурсной процедуры стоимость работ снизилась до 17,9 млн рублей. Сэкономленные деньги муниципалитет намерен направить на благоустройство жилых дворов.

Памятник «Гаситель» и прилегающая к нему территория – это объект культурного наследия регионального значения, поэтому подрядчик должен быть максимально аккуратным – использовать ручной труд и малую технику. Строителям предстоит заменить старое тротуарное покрытие на новую брусчатку, высадить деревья, уложить газон, разбить цветники и поставить малые архитектурные формы. На объект бригады выйдут в середине июля. Эта зеленая зона приводится в порядок в рамках программа «Формирование современной городской среды».

Перед началом работ специалисты обследовали зеленые насаждения. Из-за отсутствия ухода многие из них засохли или находятся на грани гибели. Поэтому нежизнеспособные деревья и кустарники заменят на новые. Предпочтение будет отдано лиственным породам, адаптированным к климатическим условиям региона. На последнем этапе рабочие установят в сквере двухметровые парковые диваны, выполненные из декоративного бетона с добавлением натуральной мраморной крошки и бука, и бетонные урны.

Справка. Пожарный пароход «Гаситель», до 1926 года носивший название «Царев», был спущен на воду в 1903 году. В Гражданскую войну он перевозил регулярные части Красной армии, участвовал в разведывательных операциях, сопровождал корабли с боеприпасами. Во время Сталинградской битвы команда «Гасителя» под огнем противника подвозила вооружение и продовольствие войскам, тушила пожары, эвакуировала раненых и жителей. В середине октября 1942 года изрешеченный «Гаситель» затонул в ходе выполнения очередного рейса. После Великой Отечественной войны катер подняли, до 1965 года он служил пожарным пароходом. По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны в 1977 года пароход установили в сквере на набережной реки Волги в устье реки Царицы в качестве памятника.