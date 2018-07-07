Экономика

В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошки

Экономика 07.07.2018 14:32
221 0
07.07.2018 14:32


В Волгограде по итогам торгов подписан контракт с подрядчиком, который берется за благоустройство сквера возле памятника «Гаситель». Об  этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. Победу в электронном аукционе одержала компания из Москвы – ООО «Реновацио». Участие в борьбе за право освоить бюджетные средства принимали еще две организации – одна столичная, другая – из Башкортостана. На закупку изначально выделялось 20 млн рублей. По итогам конкурсной процедуры стоимость работ снизилась до 17,9 млн рублей. Сэкономленные деньги муниципалитет намерен направить на благоустройство жилых дворов.
Памятник «Гаситель» и прилегающая к нему территория – это объект культурного наследия регионального значения, поэтому подрядчик должен быть максимально аккуратным – использовать ручной труд и малую технику. Строителям предстоит заменить старое тротуарное покрытие на новую брусчатку, высадить деревья, уложить газон, разбить цветники и поставить  малые архитектурные формы. На объект бригады выйдут в середине июля.  Эта зеленая зона приводится в порядок в рамках программа «Формирование современной городской среды».
Перед началом работ специалисты обследовали зеленые насаждения. Из-за отсутствия ухода многие из них засохли или находятся на грани гибели. Поэтому нежизнеспособные деревья и кустарники заменят на новые. Предпочтение будет отдано лиственным породам, адаптированным к климатическим условиям региона. На последнем этапе рабочие установят в сквере двухметровые парковые диваны, выполненные из декоративного бетона с добавлением натуральной мраморной крошки и бука, и бетонные урны. 
Справка. Пожарный пароход «Гаситель», до 1926 года носивший название «Царев», был спущен на воду в 1903 году. В Гражданскую войну он перевозил регулярные части Красной армии, участвовал в разведывательных операциях, сопровождал корабли с боеприпасами. Во время Сталинградской битвы команда «Гасителя»  под огнем противника подвозила вооружение и продовольствие войскам, тушила пожары, эвакуировала раненых и жителей. В середине октября 1942 года изрешеченный «Гаситель» затонул в ходе выполнения очередного рейса.  После Великой Отечественной войны катер подняли, до 1965 года он служил пожарным пароходом. По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны в 1977 года пароход установили в сквере на набережной реки Волги в устье реки Царицы в качестве памятника. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Новые предприятия Волгоградской области «стонут» по местным кадрам
04.07.2018 16:59
5854 10
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о повышении тарифов с 1 июля
08.06.2018 11:24
4416 0
Болельщики матчей ЧМ-2018 в Волгограде не увидят оранжевый дым от «Красного Октября»
07.06.2018 13:29
3996 13
Экономика
06.07.2018 11:20
Экономика 06.07.2018 11:20
2169 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2018 15:01
Экономика 05.07.2018 15:01
1542 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2018 15:00
Экономика 05.07.2018 15:00
1456 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2018 16:59
Экономика 04.07.2018 16:59
8732 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2018 14:58
Экономика 04.07.2018 14:58
5326 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2018 16:09
Экономика 03.07.2018 16:09
2411 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2018 11:02
Экономика 03.07.2018 11:02
1648 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2018 13:29
Экономика 02.07.2018 13:29
1493 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2018 10:09
Экономика 02.07.2018 10:09
1051 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 13:00
Экономика 29.06.2018 13:00
5065 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 10:35
Экономика 29.06.2018 10:35
787 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 09:40
Экономика 29.06.2018 09:40
2994 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 05:34
Экономика 29.06.2018 05:34
4165 25 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2018 13:31
Экономика 28.06.2018 13:31
2908 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2018 12:15
Экономика 28.06.2018 12:15
1862 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:01
В Волгограде "раздвоенный" маршрут скоростного трамвая станет единымСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцы прогнозируют исход матча между сборными России и ХорватииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В центре Волгограда возле «Гасителя» установят двухметровые диваны из мраморной крошкиСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде выдвижение коммуниста Анненко готов поддержать бывший уголовникСмотреть фотографии
08:16
В центре Астрахани разгулялись ослыСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде «Почту России» оштрафовали за потерю посылки из СаратоваСмотреть фотографии
06:18
Иностранные туристы перепутали Волгоград с Палласовкой и УрюпинскомСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде овчарка Зара предсказала исход матча между Россией и Хорватией Смотреть фотографииCмотреть видео
18:14
В Волгограде обманутые дольщики разбивают палатки у скандального недостроя под присмотром полицииСмотреть фотографии
16:43
Подозреваемому в избиении задержанного полицейскому не удалось выйти из СИЗО
15:31
В Волгоградской области сотрудник банка украл деньги вкладчиков для игры на биржеСмотреть фотографии
15:09
На Горной Поляне в Волгограде женщина погибла в перевернувшемся автоСмотреть фотографии
14:21
“Я хотел увидеть дедушку” - заявил пропавший в Волгоградской области школьникСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде заново рассмотрят дело родственника убитого Владимира Кадина Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области спрогнозировали дефицит чиновниковСмотреть фотографии
13:05
Руководитель стройфирмы из Волгоградской области погорел на торговле с фирмами-”призраками”Смотреть фотографии
12:59
Кровь губернатора Волгоградской области исследуют в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградец пытался доставить телефоны в колонию на квадрокоптереСмотреть фотографии
12:10
Власти Волгограда не теряют оптимизма по поводу окончания благоустройства ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде гендиректор «Себряковцемента» раскритиковал журналистов из-за пенсионной реформы Смотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Студенты Волгоградского технического университета проходят производственную практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
10:57
Абоненты «МегаФона» в Волгограде прокачали 37 миллионов «усов надежды»Смотреть фотографии
10:56
Житель Волгограда незаконно перекрыл акваторию ВолгиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде оставили под стражей обвиняемого в попытке покушения на Владимира ПоташкинаСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области уже более 10-тысяч абонентов выбрали мобильную связь «Ростелекома»Смотреть фотографии
08:40
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:40
В центре Волгограда гранитный памятник на братской могиле замазали краскойСмотреть фотографии
06:04
Председатель Экосовета при Волгоградской облдуме возглавила экологическую комиссию Всероссийского совета местного самоуправленияСмотреть фотографии
05:42
В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”Смотреть фотографии
20:15
Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиямиСмотреть фотографии
Реклама
 