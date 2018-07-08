Общество

Пенсия за горами: Волгоградцы предложили свои варианты нашумевшей реформы

Общество 08.07.2018 12:49
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08.07.2018 12:49


Жители Волгограда высказали свое мнение по поводу планов правительства и Госдумы принять пенсионную реформу  – продлить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Журналисты ИА «Высота 102» опросили волгоградцев в Центральном, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах на предмет их отношения   к грядущим изменениям. Подробности – в спецрепортаже ИА «Высота 102». 


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