



Кто победит в игре сборных России и Хорватии и с каким счетом? С такими вопросами журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы города.

Напомним, матч начнется в Сочи 7 июля, в 21.00. Сборная России в новейшей истории впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата мира. Как говорится на официальном сайте FIFA, Россия никогда не обыгрывала Хорватию. Победитель пары в полуфинале сыграет с Англией или Швецией. По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, команда в хорошем состоянии. «Мы декларировали, что раз мы играем дома, хотим реально быть хозяевами. Какие-то вещи удаются, мы рады. Рады, что в стране всколыхнулся футбольный бум, что нас поддерживают. Хотелось бы продолжать», - цитирует его слова сайт FIFA.