Спорт 07.07.2018 14:33
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07.07.2018 14:33
Кто победит в игре сборных России и Хорватии и с каким счетом? С такими вопросами журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы города.
Напомним, матч начнется в Сочи 7 июля, в 21.00. Сборная России в новейшей истории впервые сыграет в четвертьфинале Чемпионата мира. Как говорится на официальном сайте FIFA, Россия никогда не обыгрывала Хорватию. Победитель пары в полуфинале сыграет с Англией или Швецией. По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, команда в хорошем состоянии. «Мы декларировали, что раз мы играем дома, хотим реально быть хозяевами. Какие-то вещи удаются, мы рады. Рады, что в стране всколыхнулся футбольный бум, что нас поддерживают. Хотелось бы продолжать», - цитирует его слова сайт FIFA.
На фото - главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото сайта FIFA.
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