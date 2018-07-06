







Смотрите сегодня в программе: рядовые жители Волгоградской области высказались на тему грядущего повышения пенсионного возраста. Вперед, Россия!: волгоградские болельщики готовы вместе со всей страной усиленно поболеть за родную сборную. Анализы для всех: губернатор Волгоградской области заявил о третьем этапе создания государственной лабораторной службы. Здесь будет город-сад: власти Волгограда намерены и после чемпионата мира продолжить благоустройство парков.











Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.